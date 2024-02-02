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Kan donduran olay! Betona gömülü çocuk kalıntıları bulundu

Kan donduran olay! Betona gömülü çocuk kalıntıları bulundu
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ABD'de polis, metal bir kutu içinde betona gömülü çocuk kalıntıları bulduğunu belirterek 2018’te 3 ve 5 yaşındayken kaybolan iki çocuğu aradıklarını duyurdu.

ABD’nin Colorado eyaletinde 10 Ocak’ta meydana gelen olayda polis, şüpheli faaliyet sebebiyle geldikleri bir evde depolama bölümünde içi beton dolu bir metal kutu bulduklarını ve betona gömülü çocuk kalıntıları tespit ettiklerini açıkladı. Polis, dün yaptığı açıklamada olayla ilgili cinayet soruşturması yürüttüklerini ifade ederek soruşturmanın bir parçası olarak 2018’te 3 ve 5 yaşındayken kaybolan iki çocuğu aradıklarını vurguladı. Kaybolan iki çocukla betona gömülü çocuk kalıntıları arasındaki bağlantı hakkında bilgi verilmedi.  

Açıklamada “Polis, soruşturma kapsamında iki çocuğun yerini tespit etmeye çalışıyor. Çocukların isimlerinin Jesus Dominguez ve Yesenia Dominguez olduğu belirtildi. Soruşturma, Jesus ve Yesenia'nın yaklaşık 2018 yazından bu yana görülmediğini gösteriyor. Yesenia Dominguez en son görüldüğünde yaklaşık 3 yaşındaydı ve şu anda 9 yaşında olacaktı. Jesus Dominguez en son görüldüğünde yaklaşık 5 yaşındaydı ve şu anda yaklaşık 10 yaşında olacaktı. Pueblo Polisi bu çocukların yerini ve güvenliğini doğrulamak istiyor” denildi.  

DHA

Etiketler abd polis çocuk ceset
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