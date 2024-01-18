Kayak merkezinde kar hortumu kamerada

ABD’nin Colorado eyaletinde bulunan bir kayak merkezinde kar hortumu meydana geldi.

ABD’nin Colorado eyaletinde yer alan Breckenridge Kayak Merkezi'nde 13 Ocak'ta kar hortumu meydana geldi.

Kar hortumuna şahit olan ziyaretçiler, doğa olayını hayranlıkla izledi. Bazı ziyaretçiler ise meydana gelen kar hortumunu anbean kayıt altına aldı.

Hortum nasıl oluşur ?

Yüksek hızlarda durmadan yükselen sıcak ve nemli hava, yükselen havaya göre daha soğuk olan hava tarafından içine çekilmeye başlar.

Bu sırada çok kararsız olan hava, bu kararsızlığın bir tepkimesi olarak bulutun altında spiral bir şekil, yani hortumu oluşturur.

Yer seviyesinden hızlıca yükselen hava, basıncı ve sıcaklığı düşürür.