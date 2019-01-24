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  3. 24 Ocak 2019 13:14

Kayıp kedi 10 yıl sonra eve döndü

2009 yılında ortadan kaybolan kedi 10 yıl sonra ortaya çıktı. Kedinin 10 yıl boyunca komşunun evinde yaşıyor olması ise olayı daha da ilginç kılan bir nokta oldu.

Kayıp kedi 10 yıl sonra eve döndü
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Kedinin 39 yaşındaki sahibi Alex Elliott sevgili kedisi Lilly 10 önce ortadan kaybolduğunda dünyası başına yıkılmıştı.

Alex ve ailesi, kediyi posterler asıp aramaya başladılar ama bulamayınca bir araba tarafından ezildiğini düşündüler ve umutlarını kaybettiler.

Aradan geçen 10 yılın ardından kayıp kedi Lilly ve Alex'in yolları bir veteriner kliniğinde yeniden kesişti.

Lilly 10 yıl önce sahipsiz sanılarak bir adam tarafından sahiplenilmişti. İşin ilginç yanı Lilly'i sahiplenen adam da Alex ile aynı mahallede yaşıyordu. Yani kayıp Lilly 10 yıldır komşunun evinde yaşıyordu.

İki hafta önce Alex bir veteriner kliniğinden telefon aldı. Telefondaki ses klinikte bir kedi oldupunu ve mikroçipinden elde edilen bilgiye göre kedinin sahibin Alex olduğunu söylüyordu.

Veteriner, Lilly'nin sahibi tarafından 'artık kedi bakmak istememesi' gerekçesiyle kliniğe bırakıldığını, kedinin deri altındaki mikroçipten Alex'in adresine ulaştıklarını söyledi.

Alex kedisini 10 yıl sonra görünce duygularını şu sözlerle anlattı; "onu görünce gözyaşlarıma hakim olamadım ve ona kocaman sarıldım. Şimdi kayıp on yılımızı telafi edeceğiz" dedi.


 
 

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