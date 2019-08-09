KKTC'de sıcak gelişme ! Tarih belli oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ara bölgede bir araya geldi. Gayrı resmi görüşme Birleşmiş Milletler’in Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın ara bölgedeki resmi konutunda gerçekleşti.

İki lider en son 26 Şubat’ta görüşmüştü. Akıncı ve Anastasiadis, mobil telefonların adanın her iki tarafında da kullanılabilmesine imkan sunan düzenlemenin başlaması vesilesiyle gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, gayrı resmi bir toplantıda bir araya gelme konusunda mutabık kalmışlardı.

Görüşmenin ardından yapılan açıklamada iki liderin Eylül ayında tekrar bir araya geleceği açıklandı.