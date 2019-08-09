SON DAKİKA
LGS İKİNCİ NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Kıbrıs
  4. 09 Ağustos 2019 14:03

KKTC'de sıcak gelişme ! Tarih belli oldu

KKTC lideri Akıncı ile Rum Lider Anastasiadis'in görüşmesi sona erdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum lider Anastasiadis'in Eylül ayında tekrar bir araya geleceği açıklandı.

KKTC'de sıcak gelişme ! Tarih belli oldu
A+ A-

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ara bölgede bir araya geldi. Gayrı resmi görüşme Birleşmiş Milletler’in Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın ara bölgedeki resmi konutunda gerçekleşti.

İki lider en son 26 Şubat’ta görüşmüştü. Akıncı ve Anastasiadis, mobil telefonların adanın her iki tarafında da kullanılabilmesine imkan sunan düzenlemenin başlaması vesilesiyle gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, gayrı resmi bir toplantıda bir araya gelme konusunda mutabık kalmışlardı.

Görüşmenin ardından yapılan açıklamada iki liderin Eylül ayında tekrar bir araya geleceği açıklandı.

kıbrıs , kktc , mustafa akıncı , kıbrıs rum kesimi , güney kıbrıs , kuzey kıbrıs , Anastasiadis , kıbrıs türk kesimi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM