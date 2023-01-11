Kim Jong-un'un varisi ortaya çıktı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un Kasım ayında en büyük kızı Kim Ju Ae’yle görüntülenmesi, onun Kuzey Kore başkanlığının varisi olabileceği spekülasyonlarına yol açtı.

Bir oğlu ve iki kızı olan Kim Jong-un’un kızı Ju Ae'nin 2013 yılında doğduğu tahmin ediliyor. Dünya kamuoyu Kim Ju Ae veya kardeşleri hakkında çok az bilgiye sahip.

Komünist liderin kızıyla birlikte ortaya çıkmasını değerlendiren Güney Kore istihbarat servisi, Kuzey Kore başkanlığında Kim ailesi saltanatının sürebileceği sonucuna vardı.

Ancak, böyle bir değişiklik için Kuzey Kore’deki erkek egemen anlayışın değişmesi gerektiğini belirten analistler, bir gün kızını Kuzey Kore lideri yapmak isteyip istemediğini ancak Kim Jong-un’un bildiğini kabul ediyor.

Ancak Ocak ayı başlarında yapılan bir brifingde, Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi üst düzey politikacılara, kızını halka açık yerlere götürerek Kim'in başkent Pyongyang'daki iktidarın kimin üzerinden devam edeceğine dair fikir verdiğini, Kuzey Kore liderinin bunun için zemin hazırlığı içerisinde olduğunu söyledi.

KİM JONG-UN HASTA MI?

Kim Jong-un'un, sigara içme alışkanlığı, gut ve muhtemelen diyabetle mücadele ettiğine dair iddiaların yanında, sağlığının iyi durumda olmadığına dair iddialar da ortaya atıldı. Ancak 39 yaşındaki liderin yerine geçen kişinin kim olabileceğini belirlemek için henüz erken olabilir.