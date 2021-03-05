KKTC'de kademeli normalleşme başlıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirleri gevşetme kararı aldı.

KKTC Başbakanı Ersan Saner Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı.

Buna göre restoran, kafe ve büfeler, tüm çalışanların PCR testi yaptırması koşuluyla 10 Mart'tan itibaren dış mekanlarında hizmet verebilecek.

Başbakan Saner Corona virüs tedbirlerinin kademeli hafifletilmesi sürecinde sokağa çıkma yasağının 1 saat daha azaltıldığını duyurdu.

Buna göre KKTC'de 8 Mart'tan 12 Mart'a kadar akşam 9 ila sabah 5 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Lefkoşa ve Girne'den diğer ilçelere gidiş, İlçe Emniyet Kurulları'nın iznine tabi olacak.

Tiyatro ve sinema salonları, düğün salonları, casinolar ve eğlence yerleri kapalı olmaya devam edecek. Toplu faaliyetlere de izin verilmeyecek.