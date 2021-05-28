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Koronavirüs aşısı olana 1,5 milyon dolar ödenecek

Koronavirüs aşısı olana 1,5 milyon dolar ödenecek

ABD'de koronavirüs aşısına teşvik için yeni bir kampanya başlatıldı. Kampanya çerçevesinde aşı olanlara toplamda 116,5 milyon dolar para dağıtılacak.

ABD'nin Kaliforniya eyaleti 15 Haziran'da tamamen açılmayı planlıyor. Bunun için aşılamanın hızlanması hayati bir öneme sahip. Eyalet son olarak aşıya teşvik için milyonlarca doları gözden çıkardı. Aşı olanlara çekilişle 116,5 milyon dolar dağıtılacağı açıklandı. Çekilişe katılmak için 15 Haziran'dan önce aşı olmak yeterli.

Şanslı 10 Kaliforniyalı kişi başı 1,5 milyon dolarla ödüllendirilecek. 30 kişiyse 50 bin dolar kazanacak. Aşı olan herkese ise, tercihine göre, 50 dolar nakit para ya da hediye kartı sağlanacak.

Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde şu ana kadar aşılama için uygulanan en büyük teşvik yöntemi. Ülke genelinde bugüne kadar çok sayıda eyalet ya da özel kuruluş, nakit para yardımından ücretsiz beyzbol maçlarına birçok ödül verdi. Son olarak Ohio eyaletinde, aşı olanlar arasında düzenlenen çekilişte bir kişi 1 milyon dolar ödül kazandı. Bir lise öğrencisine de eyalet üniversitesinde konaklama dahil tam burs verildi.

ABD'de şu ana kadar 132 milyon kişinin aşılanması tamamlandı. Bu nüfusun yüzde 40'tan fazlası anlamına geliyor. Tek doz aşı yapılanların sayısıysa 289 milyon civarında.

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Etiketler teşvik aşı teşviği koronavirüs aşısı
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