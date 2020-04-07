Koronavirüs için korkutan araştırma: Ağustos ayında ikinci dalga gelebilir

Çin'de, koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaların hafifletilmesinin ardından ülkenin bazı bölgelerinde dışarıya çıkışlar arttı. Uzmanlar ise tedbirlerin birden kaldırılmasının, Çin'de ikinci dalga Covid-19 salgınına sebep olabileceği uyarısında bulunuyor.

İngiliz Lancet Public Health tıp dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, virüsün çıkış merkezi olan Vuhan'da uygulanan izolasyon ve sıkı tedbirlere nisan ayında devam edilmemesi durumda, ağustos ayında olası ikinci bir Covid-19 salgını gelecek.

Bilim insanlarının analizine göre, nisanda kısıtlamalara devam edilirse ikinci dalga, ekim ayına kadar gecikebilir. Bu durum da sağlık çalışanlarına daha iyi hazırlanma vakti sunar.

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'nda uzman olan ve araştırmayı yürüten Kiesha Prem, "Vuhan kentinde sosyal mesafe gibi alınan önemlere devam edilmezse, beklediğimizden daha hızlı bir şekilde ikinci salgınla karşılaşabiliriz. Kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılırsa, ikinci dalga hem daha geç gelir hem daha az şiddetli olur" ifadelerini kullandı.

'Asemptomatik' hastalar sorunu

Son haftalarda Çin'deki günlük vaka sayısı ciddi oranda düştü. Fakat geçen hafta Çinli sağlık yetkilileri, hastalığın belirtilerini göstermeyen ama virüs taşıyanların sayılarını da istatistiklere kattı.

Asemptomatik Covid-19 hastaları farkına varmadan virüsü başkalarına bulaştırabiliyor. Bu yüzden uzmanlar, karantinanın devam etmesinin faydalı olacağını düşünüyor.

Bir aşı bulunmadan ve hükümetler ülke nüfusu içindeki bağışıklık oranını bilmeden, hayatın normale dönmesi zor görünüyor.