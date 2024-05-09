Dolar ve Euro sakin, altın güç toplamaya çalışıyor

Dolar ve Euro zirvedeki seyrine devam ederken altın ise güç toplamaya çalışıyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Piyasalarda döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısında zirvedeki seyri devam ederken döviz kurunun yerinde saydığı, altın fiyatlarının ise adım adım yükseldiği gözleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) seçim öncesi net rezervlerinde yaşanan bozulma eğilimi seçim sonrası Banka’nın dolar almaya başlamasıyla iyileşme sürecine girmişti. Merkez’in dolar talebinin kur üzerinde önemli etkisi bulunuyor.

Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervleri 3 Mayıs haftasında 9,9 milyar dolar arttı. 30 Nisan günü net rezervlerdeki artış 3,3 milyar dolar oldu ve bu yükseliş Nisan itibarıyla günlük bazda en hızlı iyileşme olarak kayıtlara geçti.

TCMB enflasyon tahminini güncelledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporu toplantısında açıklamalarda bulundu. Enflasyonun beklentilerin üzerinde arttığını vurgulayan Karahan, 2024 sonu enflasyon tahminini iki puan artışla yüzde 38'e yükselttiklerini açıkladı.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca haftalık para ve banka istatistiklerinin yurt dışında İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı, ABD’de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 100.200 ve 10.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,19 TL'den başlayan Dolar 32,21 TL'den,

34,70 TL'den başlayan Euro 34,66 TL'den,

40,32 TL'den başlayan Sterlin 40,28 TL'den,

20,75 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,71 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,24 TL'den, Euro 34,67 TL'den, Sterlin 40,30 TL'den, Japon Yeni ise 20,75 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 318 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 312 Dolar'dan,

2 bin 405 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 393 TL'den,

3 bin 993 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 965 TL'den,

16 bin 426 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 299 TL'den,

28,42 TL'den başlayan Gümüş ise 28,65 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 308 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 393 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 383 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 383 TL'den, Gümüş ise 28,35 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 62 bin 728 Dolar'dan başlayan Bitcoin 61 bin 135 Dolar'dan,

3 bin 29 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 973 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 83,57 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 84,08 Dolar'dan işlem görüyor.