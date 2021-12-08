Koronavirüste ''süper ilaç'' müjdesi! Omicron varyantına karşı etkili

İngiliz ilaç devi GlaxoSmithKline ve ABD firması Vir Biotechnology tarafından geliştirilen ''Sotrovimab'' adlı ilacın Omicron varyantı dahil 37 varyanta karşı etkili olduğu açıklandı.

Güney Afrika'da ortaya çıkan ve hızla yayılan Omicron varyantı ile mücadelede izlenecek yol henüz tam olarak belirlenemedi. Uzmanlar ve aşı firmaları varyanta dair araştırmalarını sürdürürken İngiltere'den gelen bir Haber yüreklere su serpti.

KORONAVİRÜSÜN 37 MUTASYONUNDA ETKİLİ

Laboratuar çalışmaları, İngiliz Ilaç devi GlaxoSmithKline tarafından ABD firması Vir Biotechnology ile geliştirilen 'Sotrovimab' adlı ilacın koronavirüsün şu anda bilinen 37 mutasyonuna karşı etkili olduğunu gösterdi.

OMİCRON VARYANTININ TÜM FORMLARINDA ETKİLİ

Geçen haftaki veriler, Sotrovimab'ın Omicron'un birkaç önemli mutasyonuyla mücadele edebildiğini göstermişti. Ancak yeni veriler, tedavinin varyantın tüm formlarında etkili olduğunu ortaya koydu.

Yeni ilaç, mevcut Kovid-19 aşılarının ve tedavilerinin Omicron'a karşı etkili bir şekilde mücadele edip edemeyeceğine dair süregelen belirsizliğin ortasında büyük bir rahatlama ile karşılandı.

HASTANEYE YATIŞ VE ÖLÜM RİSKİNİ YÜZDE 79 AZALTIYOR

Yapılan denemelerde ilacın hafif ila orta şiddette Kovid semptomları olan hastalarda hastaneye yatış ve ölüm olasılığını yüzde 79 azalttığı ortaya çıkarken İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu geçen hafta tedaviye onay verdi.

VİRÜSÜN ÜREMESİNE MÜDAHALE EDİP, ANTİKOR ÜRETİYOR

Xevudy markası altında satılan Sotrovimab, ciddi Kovid vakalarında kullanılıyor ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler için de fayda sağlıyor. İlacın ürettiği antiviraller virüsün üremesine müdahale ederken, vücuda hastalıkla savaşması için Kovid antikorları sağlıyor.

İNGİLTERE YÜZ BİN DOZ SİPARİŞ VERDİ

Birleşik Krallık yeni ilaçtan şimdiden yaklaşık 100.000 doz sipariş etti.