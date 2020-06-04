SON DAKİKA
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 4 BİN 630 OLDU
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 04 Haziran 2020 20:25

Koronavirüsten iyileşenlerin sayısı Dünya genelinde 3 milyon 200 bini aştı

Koronavirüsten ölenlerin sayısı gün geçtikçe artarken iyi haberlerde gelmeye devam ediyor. Açıklanan son verilere göre koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 3 milyon 200 bini geçti.

Koronavirüsten iyileşenlerin sayısı Dünya genelinde 3 milyon 200 bini aştı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 3 milyon 201 bin 16 kişi hastalığı yenmeyi başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ilk 10 ülke sırasıyla ABD (690 bin 457), Brezilya (266 bin 132), Rusya (204 bin 623), Almanya (167 bin 800), İtalya (161 bin 895), Türkiye (130 bin 852), İran (127 bin 485), Hindistan (107 bin 776), Şili (90 bin 748) ve Çin (78 bin 319) oldu.

Çin'de ortaya çıkan salgın, kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 627 bin 331'e ulaşırken, virüs nedeniyle 389 bin 251 kişi hayatını kaybetti.
 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
koronavirüs , korona , iyileşenlerin sayısı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM