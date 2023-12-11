Kraliçe Elizabeth'in çok özel mektubu ortaya çıktı

Bir yıl önce hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth'in Prens Harry ve Meghan Markle'a yazdığı mektup ortaya çıktı.

Prens Harry, 8 Eylül 2022'de hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi'nin mektubunu, The Mail on Sunday gazetesi aleyhine açtığı iftira davasında Yüksek Mahkeme'ye delil olarak sundu.

96 yaşında hayata veda eden Kraliçe'nin mektupta, torunu Harry ve eşi Meghan Markle için "aşırılıkçılara karşı etkili güvenlik sağlanmaya devam edilmesinin zorunlu" olduğunu söylediği görüldü.

NTV'nin haberine göre, Elizabeth'in özel sekreteri Sir Edward Young tarafından yazılan mehtup, Ocak 2020'deki Sandringham Zirvesi'nin ardından İngiltere kabine sekreteri Sir Mark Sedwill'e gönderildi. Bu zirvede kraliyet ailesi, o yıl görevlerinden ayrılan Prens Harry ve Meghan Markle'ın geleceklerine dair görüştü.

"DESTEK SAĞLAMAYA DEVAM EDİLMESİ ZORUNLUDUR"

Mektupta, "Sussex Dükü ve Düşesi'nin güvende kalmasının Majesteleri ve ailesi için büyük önem taşıdığını çok iyi anlayacaksınız" ifadesi yer alıyordu.

Kraliçe adına yazılan mektupta ayrıca “Dük'ün kraliyet ailesinde doğması nedeniyle kamuya açık profili, askerlik hizmeti, Düşes'in kendi bağımsız profili ve Sussex ailesinin aşırılık yanlıları tarafından hedef alındığına dair geçmişi göz önüne alındığında, aileye etkili güvenlikle destek sağlamaya devam edilmesi zorunludur” ifadesi dikkat çekti.

Mektup, Prens Harry'nin The Mail on Sunday gazetesine karşı açtığı iftira davasıyla ilgili olarak Londra'da yapılan üç günlük duruşmada yeni delillerin bir parçası olarak sunuldu.

"GÜVENİLİRLİĞİNE BİR SALDIRI"

Harry, Daily Mail ve Mail yayıncısı Associated Newspapers Ltd (ANL) şirketine karşı, güvenlik düzenlemeleriyle ilgili 2022 tarihli bir makale nedeniyle iftira davası açtı.

Prens, gazetede yayımlanan makalenin "dürüstlüğüne ve güvenilirliğine bir saldırı" olduğunu iddia ediyor.

Devam eden davada sunulan kanıtlar, Sussex Dükü ve Düşesi'nin kraliyet ailesinden aldığı maddi desteğin, kraliyet görevlerinden ayrılıp Amerika'ya taşınmaya karar verdikten sonra durup durmadığına dair soruları gündeme getiriyor.