Kremlin Sarayı ve Kızıl Meydan'a girişler yasaklandı
Rusya İçişleri Bakanlığı, Kremlin Sarayı ve Kızıl Meydan'a girişlerin yasaklandığını duyurdu.
Ukrayna’nın doğusundaki Donbas Bölgesi’nde yer alan ve Rusya yanlılarının tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan ettiği Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin, Rusya tarafından resmen tanınmasının ardından diplomatik gelişmeler hız kesmeden devam ediyor.
Öte yandan Rusya İçişleri Bakanlığı, Kremlin Sarayı ve Kızıl Meydan'a girişlerin yasaklandığını duyurdu.
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