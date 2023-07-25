Kremlin'den tahıl anlaşmasıyla ilgili açıklama

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Tahıl Anlaşması'na dönüşünün şu anki koşullarda 'imkansız' olduğunu söyledi.

Rusya cephesi, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden taşınmasına izin veren Tahıl Anlaşması'na dönüşün "şu anda imkansız olduğunu" ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rusya'nın çıkarlarını güden anlaşmanın uygulanmadığını" ifade etti.

Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce belirttiği üzere Rusya'yla ilgili anlaşmanın hayata geçirilmesi durumunda Tahıl Anlaşması'nın tekrar yürürlüğe girebileceğini ifade etti.

Kremlin Sözcüsü, mevcut şartlarda ise Rusya'nın anlaşmaya dönmesinin "imkansız" olduğunu ifade etti.

Peskov, bu hafta Rusya ve Afrika ülkeleri arasında yapılacak zirvede tahıl erzağını ele alacaklarını belirtti.

Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in (BM) arabuluculuğunda imzalanan, Rusya'nın işgalinden sonra Ukrayna limanlarında mahsur kalan milyonlarca ton tahılın dünyaya ulaştırılmasını sağlayan Tahıl Anlaşması'na katılımını geçen hafta durdurduğunu duyurdu.

Anlaşma kapsamında yaklaşık 33 metrik ton mısır, buğday ve diğer tahıllar Ukrayna'dan dünyanın çeşitli yerlerine gönderilirken, son gemi ise pazar günü Ukrayna limanından ayrıldı.

'VERİLEN SÖZLER TUTULMADI'

Rusya, kendi tahıl ve gübresini ithal etmesi yönünde verilen sözlerin tutulmadığını gerekçe göstererek anlaşmayı uzatmama tehdidinde bulunuyor. Moskova ayrıca, anlaşma kapsamında tahılın söz verildiği üzere en yoksul ülkelere ulaştırılmadığını iddia ediyor. BM ise anlaşmanın gıda fiyatlarını küresel olarak yüzde 20 oranında düşürerek en yoksul ülkelere yardımcı olduğunu belirtti.

Dünya Gıda Programı'na göre, anlaşma kapsamında ihraç edilen tahılın yüzde 46'sı Asya'ya, yüzde 40'ı Batı Avrupa'ya, yüzde 12'si Afrika'ya ve yüzde 1'i Doğu Avrupa'ya gitti.

Rusya, geçen yıl içinde Tahıl Anlaşması'nı üç kez uzatırken, Kırım'da filosuna yapılan saldırının ardından ekim ayında kısa süreliğine katılımını askıya almıştı.

ERDOĞAN, RUSYA'NIN DÖNECEĞİNE İNANIYORDU AMA...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı askıya alma kararıyla ilgili ''Rusya Federasyonu Devlet Başkanı dostum Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.