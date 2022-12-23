  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Kuzey Kore'den bir balistik füze denemesi daha

Kuzey Kore'den bir balistik füze denemesi daha

Kuzey Kore'den bir balistik füze denemesi daha
Güncelleme:

Japon hükümeti ve Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri yaptığını duyurdu.

Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin balistik füzelerinin Japon münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü bildirildi.

Başbakanlık Ofisi Kriz İdare Merkezi'nde, ilgili bakanlık ve ajans yetkilileri acil toplandı.

Japonya Sahil Güvenliği (Kaiho) açıklamasında, füzenin düştüğü bölgede seyreden hava ve deniz taşıtlarında hasar tespit edilmediği belirtildi.

Japon Devlet Televizyonu NHK'ye göre Pyongyang, yılın başından bu yana 36 denemede farklı menzillerde füze fırlattı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da Kuzey Kore’nin Sunan bölgesinden yerel saatle 16.32'de 2 kısa balistik füzeyi Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne fırlattığı kaydedildi.

Etiketler kuzey kore balistik füze füze füze denemesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Akşener'den çok konuşulacak sözler: ''Ben böyle ahmaklık görmedim''
Bakan'dan zam yağmuru için saç tepki çeken açıklama
Ahmet Hakan canlı yayında Prof. Dr. Özgür Demirtaş için tepki çeken sözler
Hadise yine yaranamadı: Göğüs dekoltesi olay oldu, bacak yırtmacıyla eleştirildi
Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
FIFA, sahada Messi'yi bunaltan Nusret'in peşinde!
Zamlı asgari ücret cebe girmeden eridi! Etiketler bir gecede değişti
ORC il il seçim anketi sonuçlarını açıkladı! 3 büyük ilde 3 büyük değişim
SSK, SGK ve Bağ-Kur'dan 3 maaş almanın formülü açıklandı
Sağlık Bakanlığı bu 2 aşıyı toplatıyor