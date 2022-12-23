Kuzey Kore'den bir balistik füze denemesi daha
Japon hükümeti ve Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri yaptığını duyurdu.
Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin balistik füzelerinin Japon münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü bildirildi.
Başbakanlık Ofisi Kriz İdare Merkezi'nde, ilgili bakanlık ve ajans yetkilileri acil toplandı.
Japonya Sahil Güvenliği (Kaiho) açıklamasında, füzenin düştüğü bölgede seyreden hava ve deniz taşıtlarında hasar tespit edilmediği belirtildi.
Japon Devlet Televizyonu NHK'ye göre Pyongyang, yılın başından bu yana 36 denemede farklı menzillerde füze fırlattı.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da Kuzey Kore’nin Sunan bölgesinden yerel saatle 16.32'de 2 kısa balistik füzeyi Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne fırlattığı kaydedildi.
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