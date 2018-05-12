Kuzey Kore'den tarihi ''nükleer'' açıklaması

Kuzey Kore, söz verdiği gibi nükleer testlerine devam etmeyeceğini açıklamasının ardından, hava durumuna bağlı olarak 23-25 Mayıs tarihleri arasında, nükleer test tesisini boşaltacağını açıkladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Trump ile planlanan görüşmesi öncesi ülkesinin füze programını askıya aldığını ve bir nükleer tesisi kapatacağını açıklamıştı.

Devlete ait haber ajansı kararı, "21 Nisan itibariyla Kuzey Kore nükleer testlerini ve kıtalararası balistik füze denemelerini durduruyor" ifadesiyle dünyaya duyurmuştu.

Kuzey Kore lideri Kim'in testleri sürdürmenin artık gereksiz olduğu çünkü "Pyongyang'ın nükleer kapasitesinin doğrulandığına" yönelik ifadesine de yer verilmişti.