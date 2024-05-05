Ücretsiz Madonna konserini 1,6 milyon kişi izledi
Brezilya’nın Rio de Janerio şehrindeki ünlü Copacabana plajında dün ücretsiz konser veren Madonna, yaklaşık 1,6 milyon hayranına unutulmaz bir gece yaşattı.
Kaynak: İHA
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Popun kraliçesi Madonna dün Brezilya’da unutulmaz bir geceye imza attı.
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Rio de Janerio şehrindeki ünlü Copacabana plajında ücretsiz konser veren 65 yaşındaki sanatçıyı yaklaşık 1,6 milyon kişi izledi.
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İngiltere’nin başkenti Londra’da Ekim ayında başlayan "Celebration Tur"un son gösterisi için plaja akın eden yüzbinlerce kişi coşkuyla “Like a Prayer”, “Vogue” ve “Express Yourself” gibi hit parçalara eşlik etti.
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