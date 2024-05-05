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Ücretsiz Madonna konserini 1,6 milyon kişi izledi

Brezilya’nın Rio de Janerio şehrindeki ünlü Copacabana plajında dün ücretsiz konser veren Madonna, yaklaşık 1,6 milyon hayranına unutulmaz bir gece yaşattı.

Kaynak: İHA
Ücretsiz Madonna konserini 1,6 milyon kişi izledi - Resim: 1
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Ücretsiz Madonna konserini 1,6 milyon kişi izledi - Resim: 2

Popun kraliçesi Madonna dün Brezilya’da unutulmaz bir geceye imza attı.

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Ücretsiz Madonna konserini 1,6 milyon kişi izledi - Resim: 3

Rio de Janerio şehrindeki ünlü Copacabana plajında ücretsiz konser veren 65 yaşındaki sanatçıyı yaklaşık 1,6 milyon kişi izledi.

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Ücretsiz Madonna konserini 1,6 milyon kişi izledi - Resim: 4

İngiltere’nin başkenti Londra’da Ekim ayında başlayan "Celebration Tur"un son gösterisi için plaja akın eden yüzbinlerce kişi coşkuyla “Like a Prayer”, “Vogue” ve “Express Yourself” gibi hit parçalara eşlik etti.

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