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  3. 18 Mart 2020 21:38

Kuzey Makedonya'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

Kuzey Makedonya'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
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Çin’de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül koronavirüsü nedeniyle ülkeler tedbirlerini arttırıyor. Kuzey Makedonya’da Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, koronavirüsün ülkede yayılmasını önlemek için ülkede OHAL ilan edildiğini açıkladı.

Hükümetin önergesiyle OHAL ilan edilmesini kabul eden Cumhurbaşkanı Pendarovski, 30 günlük olağanüstü hal kararına yönelik, "Az önce tüm ülkede OHAL ilan edilmesini öneren kararnameyi imzaladım. Ülkemizin bağımsızlığından bu yana ilk kez OHAL ilan edilmesinin gerçeği, durumun ne kadar ciddi olduğunu göstermektedir" dedi.

Koronavirüs kriziyle mücadele etmek üzere olağanüstü halin Meclisin önerisiyle ilan edilmesi gerekiyor ancak ülkede Meclisin feshedilmiş olması ve yeniden toplanmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle Meclis Başkanı Talat Caferi, öneriyi Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski’ye iletti.

Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Venko Filipçe’nin verdiği son bilgilere göre ülkede koronavirüs vaka sayısı 35’e yükseldi. Bakan Filipçe, virüs şüphesiyle ayrıca 30 kişiye de test yapıldığını aktardı.

İHA

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