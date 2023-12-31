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Kuzey Marmara Otoyolu'nda 8 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 8 araç birbirine girdi: Yaralılar var
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Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu geçişi Sevindikli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan 8 araç zincirleme kazaya karıştı. Kaza sebebiyle 4 kişi yaralanırken, trafikte de yoğunluk oluştu. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 4 yaralı hastanelere sevk edildi.

Jandarma ekiplerince Ankara istikametinde tek şeritten kontrollü geçişler sağlanıyor. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

İHA

Etiketler kuzey marmara otoyolu kocaeli zincirleme trafik kazası
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