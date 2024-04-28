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Cezaevi koğuşunda yangın: Mahkumlar çarşafları yaktılar

Cezaevi koğuşunda yangın: Mahkumlar çarşafları yaktılar
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Kadın Kapalı Cezaevi'nde mahkumlar, koğuşlarındaki çarşafları yakarak bir yangın çıkardılar. Olay sonucunda, iki mahkum dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'de bir cezaevinde mahkumlar, koğuşlarındaki çarşafları yakarak yangın çıkardı.

ÇARŞAFLARI YAKTILAR, İKİ KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ!

Olay, akşam saatlerinde Gebze ilçesindeki Kadın Kapalı Cezaevi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple koğuşlarındaki çarşafları yakan 2 mahkum, dumandan etkilenerek fenalaştı.

Yangın cezaevi görevlileri tarafından söndürülürken, fenalaşan 2 mahkum, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler Kocaeli yangın cezaevi
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