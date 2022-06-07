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Lavrov'dan Türkiye'ye kritik ziyaret

Lavrov'dan Türkiye'ye kritik ziyaret

Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 7-8 Haziran 2022 tarihlerinde ülkemize bir çalışma ziyaretinde bulunacaktır. Ziyaret çerçevesinde yapılacak temaslarda ikili ilişkilerimiz ve bölgesel konular ele alınacaktır" denildi. 

 

Etiketler dışişleri bakanlığı sergey lavrov türkiye
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