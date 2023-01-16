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Lisede skandal! Öğrencilerine çıplak fotoğrafını gönderdi

Lisede skandal! Öğrencilerine çıplak fotoğrafını gönderdi
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ABD'de bir lisede görev yapan öğretmen, öğrencilerine ödev yerine yanlışlıkla çıplak fotoğraflarını gönderdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Maryland eyaletinde çok konuşulacak bir olay yaşandı. Maryland lisesinde görev yapan öğretmen yanlışlıkla tüm öğrencilerine ödev yerine çıplak fotoğraflarını gönderdi.

MÜDÜRDEN AÇIKLAMA GELDİ
Skandal olayın açığa çıkmasının ardından ilk açıklama okul müdüründen geldi. Müdür Taryn Washington Henry A. bir özür açıklaması yayınlayarak 'Bir öğretmenimiz, yanlışlıkla öğrencilere çıplak fotoğraflarını gönderdi' ifadelerini kullandı. Henry, öğretmenin fotoğrafları hemen sildiğini ancak birçok öğrencinin o sırada fotoğrafları kaydettiği ve başka kişilerle paylaştığını da aktardı.

ÖZEL EKİP KURULDU
Okul müdürü açıklamalarının devamında öğrencilerden bir de ricada bulundu. Ortaya çıkan fotoğrafları paylaşmayın uyarısı yaptı. Dış basına yansıyan haberlerde öğretmenin işi son verildiği bilgisi verilirken, özel bir ekibin olayı detaylıca soruşturmak için görevlendirildiği belirtildi.

 

Etiketler abd lise öğretmen çıplak fotoğraf
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