Lisede skandal! Öğrencilerine çıplak fotoğrafını gönderdi

ABD'de bir lisede görev yapan öğretmen, öğrencilerine ödev yerine yanlışlıkla çıplak fotoğraflarını gönderdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Maryland eyaletinde çok konuşulacak bir olay yaşandı. Maryland lisesinde görev yapan öğretmen yanlışlıkla tüm öğrencilerine ödev yerine çıplak fotoğraflarını gönderdi.

MÜDÜRDEN AÇIKLAMA GELDİ

Skandal olayın açığa çıkmasının ardından ilk açıklama okul müdüründen geldi. Müdür Taryn Washington Henry A. bir özür açıklaması yayınlayarak 'Bir öğretmenimiz, yanlışlıkla öğrencilere çıplak fotoğraflarını gönderdi' ifadelerini kullandı. Henry, öğretmenin fotoğrafları hemen sildiğini ancak birçok öğrencinin o sırada fotoğrafları kaydettiği ve başka kişilerle paylaştığını da aktardı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Okul müdürü açıklamalarının devamında öğrencilerden bir de ricada bulundu. Ortaya çıkan fotoğrafları paylaşmayın uyarısı yaptı. Dış basına yansıyan haberlerde öğretmenin işi son verildiği bilgisi verilirken, özel bir ekibin olayı detaylıca soruşturmak için görevlendirildiği belirtildi.