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Londra'da bomba paniği

Londra'da bomba paniği
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İngiltere'nin başkenti Londra'da, Başbakanlık Ofisi yakınlarında bulunan şüpheli paket polisi alarma geçirdi.

İngiliz polisi, Başkent Londra'da Başbakanlık Konutu'nun bulunduğu Downing Street'te şüpheli bir paketin bulunduğunu açıkladı.

Polis, "18 Ekim'de yerel saatle  11:42'de (TSİ 13:42) Whitehall'daki şüpheli bir paket bildirimi için arandık" dedi. 

Reuters'ın aktardığına göre, olay yerindeki bir polis memuru, Londra'nın hükümet bölgesinin merkezinde, Başbakan Liz Truss'un ofisinin ve konutunun bulunduğu Downing Caddesi ve yakınındaki Whitehall yolunun trafiğe kapatıldığını söyledi.

Whitehall, Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'nın Westminster semtinde bulunan bir caddeyi oluşturuyor. Cadde, Trafalgar Meydanı'ndan başlayarak Parlamento Meydanı'na kadar devam ediyor. Çok sayıda devlet binasına ev sahipliği yapması nedeniyle Birleşik Krallık hükümetinin merkezi olarak biliniyor.

Downing Caddesi'nin arkasındaki Horse Guards Parade'de ise yüzlerce kişinin toplandığını belirtildi.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda da söz konusu bölgelerdeki insanların tahliyesine ilişkin gönderiler paylaşıldı. 

Etiketler ingiltere başbakanlık ofisi londra
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