Mafya babası diye tutuklandı! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Avrupa'nın en çok aranan mafya babasını yakaladıklarını düşünen Hollanda polisinin yanlış kişiyi tutukladığı ortaya çıktı.

Geçen hafta Hollanda'da bir İngiliz Formula 1 taraftarı, Avrupa'nın en çok aranan kaçaklarından biri olan Sicilyalı bir mafya babasıyla karıştırılmasının ardından tutuklandı.

Avukatı tarafından yalnızca Mark L olarak tanımlanan 54 yaşındaki adam oğluyla Lahey'deki bir restoranda yemek yerken ağır silahlı polisler tarafından tutuklandı. Polisin asıl hedefiyse Sicilyalı Cosa Nostra'nın babası olarak bilinen, 59 yaşındaki Güney İtalyalı mafya patronu Matteo Messina Denaro’ydu.

İNGİLİZ AKSANI DÜĞÜMÜ ÇÖZDÜ

Ancak Mark L'nin avukatı, tutukladıkları adamın İngiltere'de doğup büyüdüğünü söyleyip müvekkilinin kuzey İngiliz şehri Liverpool'a özgü ve taklit etmesi zor olan ağır bir Scouse aksanı olduğunu da ekledi. Avrupa Birliği'nin emniyet teşkilatı Europol’un tanımlamasında Messina Denaro'nun tek dili İtalyanca olarak listeleniyor.

Hollanda'da yüksek güvenlikli bir cezaevine götürüldüğü bildirilen Mark L, savcıların önüne çıkarıldı. Yetkililer, tutukladıkları adamın, İtalyan makamları tarafından Avrupa tutuklama kararıyla aranan adam olmadığını teyit ettikten sonra serbest bırakıldı. Van Kleef, Hollandalı savcıların davayı düşürdüğünü söyledi.

KARIŞIKLIĞA DAİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Olayın üzerine yorum yapmaları beklenen Hollandalı ve İtalyan savcılara ulaşılamadı. İtalyan makamları, Hollanda'daki tutuklama karışıklığının nasıl meydana geldiğine ilişkin yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Hollandalı bir yetkili kamu kanalı NOS'a verdiği demeçte, “Bu kişiyi tutuklayın derlerse o kişiyi tutuklarız, onlarla aramızdaki karşılıklı anlaşma budur," dedi.

DÜNYANIN EN KÖTÜ ŞÖHRETLİ MAFYA BABALARI ARASINDA

Playboy olmasıyla ünlenen Messina Denaro, 1993 yılından beri İtalyan makamlarından kaçıyor. En iyi kaçaklarla ilgili 2020 Netflix belgesel dizisi “Dünyanın En Çok Arananları’nda” yer almasının ardından uluslararası üne kavuştu.

Reuters'ın aktardıklarına göre, bir dizi cinayetten suçlu bulunduktan sonra müebbet hapis cezasına çarptırılan Messina Denaro, 1992'de iki mafya karşıtı savcının öldürülmesindeki rolü nedeniyle geçen Ekim ayında gıyaben bir adet daha müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bir çizgi roman kötü adamından esinlenerek "Diabolik" lakabıyla da anılan "playboy don", 2007’de Time dergisinini dünyanın en kötü şöhretli mafya patronlarına dair hazırladığı listedeki profiline göre, hızlı arabalar sürmesi ve tasarımcı kıyafetleri giymesiyle tanınıyor.

KÜÇÜK BİR MEZARLIĞI DOLDURACAK KADAR ADAM ÖLDÜRDÜ

Messina Denaro'nun 1990'ların başında Floransa, Roma ve Milano'da 10 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırılar da dahil olmak üzere çok sayıda cinayetin arkasında olduğu iddia ediliyor. Netflix belgeseline göre, bir keresinde “küçük bir mezarlığı dolduracak kadar insanı öldürdüğü” ile övünmüştür.

12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU ÖLDÜRÜP ASİTLE ERİTTİ

Messina Denaro'nun 1993'te mafya aleyhinde kanıt sunmak üzere olan babasını susturmak amacıyla 12 yaşındaki Giuseppe Di Matteo adlı bir çocuğun kaçırılmasının organize edilmesine yardım ettiği iddia ediliyor. Giuseppe'nin boğulduğu ve vücudunun asitle eritildiği bildirildi.