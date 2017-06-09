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  3. 09 Haziran 2017 09:08

Meksika’da 32 binden fazla kişi kayıp

Meksika'da kayıt altına alınan kayıp kişi sayısı 32 bini aştı.

Meksika’da 32 binden fazla kişi kayıp
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Meksika İçişleri Bakanlığı Ulusal Kamu Güvenliği Sistemi ülke genelindeki rapor edilen kayıp sayısını 32 bin 218 olarak açıkladı. Üstelik bu rakama bildirilmemiş kayıp vakaları dahil değil. Pek çok eyalette kayıplarla ilgili soruşturmalar yürütülse de bu soruşturmalar çok yavaş ilerliyor. İçişleri bakanlığı tarafından onaylı bir arama sisteminin olmayışı özellikle geçmişe dönük kayıp vakalarını analiz etmeyi zorlaştırıyor.

2 buçuk yılda 8 bin 500 kayıp

Şikayet üzerine tutulan ulusal kayıp kişi datasına göre ülkede sadece 2.5 yılda 8 bin 500’ü aşkın kayıp vakası kaydedildi. Bu yılın Ocak ayındaki kayıp sayısı ise 30 bin 942 olarak bildirilmişti. Bu da geçen 4 ay içinde 1276 insanın kaybolduğu anlamına geliyor.

Çeteler en büyük şüpheli

Suç oranı yüksek olan ülkede 2014‘te ülkede 43 öğretmen okulu öğrencisi kaybolmuştu. Ailelerin adalet arayışı sürerken Meksika Hükümeti ‘Öğrencilerin çöplükte çeteler tarafında yakıldığı’ iddiasında ısrar etmişti. Ancak 43 öğrencinin, 1968’de Tlatelolco Katliamı’nı anmak için başkent Meksiko'ya giderken polis tarafından durdurulduğu tanık ifadelerinde yer almıştı.

DHA

kayıp , latin amerika , meksika