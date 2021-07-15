Miami Belediye Başkanı'ndan ''Küba bombalansın''

Miami Belediye Başkanı Francis Suarez, Küba'ya yönelik askeri müdahale çağrısında bulundu ve bunun için 'tarihte pek çok fırsat olduğunu' söyledi.

Miami Belediye Başkanı Francis Suarez, Küba'da bir süredir devam eden hükümet karşıtı gösterilerle ilgili olarak Küba'nın bombalanması çağrısında bulundu.

'Gıda kıtlığı ve yüksek fiyatlara karşı' düzenlendiği belirtilen eylemlere, ABD'nin çeşitli bölgelerinden de çeşitli destek gösterileri düzenleniyor.

Belediye Başkanı Suarez de, düzenlenen eylemlere aktif katılım sergiliyor.

ABD FOX News'a konuşan Küba'nın ABD için bir tehdit olduğunu çünkü 'yarımküreye komünizm ihraç ettiğini' söyledi. Suarez, "Küba, komünizmi yarımküreye ve tüm dünyaya ihraç ediyor ve bunu on yıllardır yapıyor. Bu, ABD'nin ulusal güvenliğini ilgilendirmesi gereken bir şey" ifadelerini kullandı.

Suarez ayrıca, Küba'nın 'bölgedeki en büyük uyuşturucu kaçakçılarından biri olmasının yanı sıra, ABD tarafından tanımlanan terörün devlet destekçisi' olduğunu iddia etti.

Suarez, salı günü verdiği röportajda Küba'ya yönelik askeri müdahalenin bir seçenek olduğunu söyledi ve daha önceki başka askeri müdahalelerden örnekler verdi.

'Askeri müdahale masada olmalı'

"Pakistan'da Usame bin Ladin'i ortadan kaldıran Demokrat bir cumhurbaşkanının müdahaleleri oldu ve Kosova'da Başkan Clinton hava saldırılarıyla insani bir meseleye müdahale etti. Yani tarihte pek çok fırsat oldu" diyen Suarez'in sözü, gerçekten askeri müdahale olup olmadığını soran muhabir tarafından kesildi ve Suarez de soruyu onaylayarak askeri müdahalenin masada olması gerektiğini söyledi.

Küba'ya yönelik ambargonun kaldırılması talebine de karşı çıkan Suarez, "Başarısız hükümet sistemleri için ABD'yi suçlayabilmek istiyorlar" dedi.

Ancak Suarez'in bu çağrıları, eylemciler arasında çok karşılık bulmadı.

Belediye başkanının bombardıman çağrısı üzerine çok sayıda sosyal medya kullanıcısı bu fikre karşı çıkarken, Biden destekçilerinden biri ise "Gıda, ilaç, mühendis ve sosyal hizmet görevlileri gönderin, asker değil. Bir kez olsun barışçıl bir istila yapalım” paylaşımında bulundu.

Bazıları ise, ABD'nin Afganistan bataklığından zar zor çıkarken başka bir ülkeye müdahale etmekten kaçınması gerektiğini söyledi.