MSB acı haberi verdi: Bir evladımız şehit düştü

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan bir askerin şehit olduğunu duyurdu.



Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:



"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Onb. Alican Güneş, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu."

DHA