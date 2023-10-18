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MSB acı haberi verdi: Bir evladımız şehit düştü

MSB acı haberi verdi: Bir evladımız şehit düştü
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Onb. Alican Güneş, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu."

DHA

Etiketler milli savunma bakanlığı şehit terörist çatışma
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