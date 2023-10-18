MSB acı haberi verdi: Bir evladımız şehit düştü
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan bir askerin şehit olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan bir askerin şehit olduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Onb. Alican Güneş, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu."
DHA
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