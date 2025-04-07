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Myanmar depreminde can kaybı 3 bin 500'ü aştı

Myanmar depreminde can kaybı 3 bin 500'ü aştı
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Myanmar'da meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 564'e yükseldi.

Güney Asya ülkesi Myanmar’da 28 Mart’ta meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı artıyor. Myanmar askeri yönetim sözcüsü Zaw Min Tun, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 564'e ulaştığını belirterek, yaralı sayısının 5 bini aştığını ifade etti. Zaw, başkent Naypyitaw da dahil olmak üzere altı bölgede büyük yıkıma neden olan depremlerde ülke genelinde 5 binden fazla binanın, bin 824 okulun ve 5 binden fazla ibadethane ile birçok köprü, yol ve barajın hasar gördüğünü belirtti.

Myanmar’da 2021 yılında yaşanan askeri darbe sonrası göreve gelen cunta yönetimi, depremlerin ardından ülke tarihinin en yıkıcı felaketiyle karşı karşıya kaldı. Ülkede deprem öncesi savaş halinde olan ordu birlikleri ile silahlı muhalif güçler arasında geçici olarak ateşkes ilan edilirken, askeri yönetim Birleşmiş Milletler’e yönelik yardım talebini yineledi.

Myanmar Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, deprem sonrası destek mesajı ileten ve dayanışma gösteren ülkelere teşekkür edildi. Açıklamada, "Gönderilen uluslararası destekler ve insani iş birlikleri dostluğun bir göstergesidir" ifadelerine yer verilirken, yaşanan trajedi henüz devam ederken Myanmar yönetimine yönelik siyasi içerikli eleştirilerin üzüntü verici olduğu, ülkenin asıl ihtiyacının yapıcı destek ve uluslararası dayanışma olduğu ifade edildi.

Deprem sonrası Myanmar'a birçok hükümet ve uluslararası yardım kuruluşu tarafından destekler ulaşsa da enkaz bölgelerindeki gıda, hastane, ulaşım ve elektrik gibi temel ihtiyaçlarda aksaklıklar yaşanıyor. Ülkede zaman zaman etkili olan tropikal fırtınalar ve şiddetli yağışlar da hayatı olumsuz etkiliyor.

Tayland'da can kaybı 28'e yükseldi

Depremlerden etkilenen Tayland'da da can kaybı arttı. Yetkililer, can kaybının 28'e yükseldiğini aktararak, başkent Bangkok'ta yıkılan gökdelen inşaatında kaybolan 77 kişiden hala haber alınamadığını ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Pazar günü enkaz alanını ziyaret eden Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra, devam eden arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı. Shinawatra yaptığı açıklamada, geçtiğimiz haftadan bu yana bölgede kaydedilen depremlerin Myanmar merkezli olduğunu ve Bangkok’ta tehlike oluşturacak bir durum bulunmadığını ifade etti. Shinawatra, Tayland’da yıkılan tek bina olan gökdelenin inşaatında yapılan incelemelerde standartlara aykırı demir kullanıldığının belirlendiğini ve projeyi yürüten Çinli firma hakkında yasal işlem başlatıldığını aktardı.

İHA

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Etiketler Myanmar deprem
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