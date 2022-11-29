NATO'dan açıklama: Ukrayna NATO'ya alınacak mı?

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın NATO’ya üyeliği hakkında açıklamalarda bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın NATO’ya üyeliği hakkında yaptığı açıklamada, "Ukrayna konusunda şu anda ana odak noktası, kendilerini savunmalarına ve tahrip olmuş altyapıyı onarmalarına yardımcı olmak için acilen ihtiyaç duydukları desteği sağlamak. Daha sık buluşuyoruz, daha somut tartışmalar yapıyoruz ve siyasi ortaklığımızı genişletiyoruz" dedi.