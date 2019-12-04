SON DAKİKA
ŞULE ÇET DAVASINDA KARAR ÇIKTI
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 04 Aralık 2019 11:26

NATO'dan YPG açıklaması

ABD'nin terör örgütü YPG'nin tehdit olarak yer aldığı plana karşı çıkması üzerine, Türkiye de Baltık Savunma Planı'na onay vermemişti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum, çalışıyoruz'' dedi.

NATO'dan YPG açıklaması
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Londra'da yapılan NATO Liderler Zirvesi'nden önce gazetecilere açıklamada bulundu.

Baltık ülkeleri ve Polonya dahil tüm müttefikleri korumak için uygulamada olan planlar bulunduğunu belirten Stoltenberg, "Bunun da ötesinde sadece planlarımız yok askeri güçler de var. Tarihimizde ilk kez Baltık ülkelerini korumak için sahada savaşa hazır kuvvetler var." dedi.

Savunma planlarının güncellemesine ilişkin soruna çözüm bulunacağı konusunda emin olduğunu kaydeden Stoltenberg, "Dün gece bu sorunu Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile de görüştüm. Konuştuğumuz bu dakikalarda sorun üzerinde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'nin YPG/PYD/PKK'nın da tehdit olarak yer aldığı NATO'nun Türkiye ile ilgili güvenlik planının yayımlanmasına itiraz etmesi üzerine, Türkiye de NATO'nun Baltık ülkeleri hakkındaki güvenlik planının yayımlanmasına karşı çıkmıştı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
ypg , nato , baltık savunma planı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM