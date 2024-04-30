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Netanyahu ''inadım inat'' dedi: ''Refah'a gireceğiz''

Netanyahu ''inadım inat'' dedi: ''Refah'a gireceğiz''
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İsrail'in Gazze'de sivil, kadın, çocuk demeden katliamı devam ederken İsrail Başbakan'ı Netanyahu "ateşkes ve rehine takası olsa da olmasa da Refah'a gireceğiz" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkes ve rehine takası anlaşması olsun veya olmasın Hamas’ı ortadan kaldırmak için Refah’a gireceklerini ifade etti.

İsrail ordu radyosunda yayınlanan haberde, Tel Aviv ile Hamas arasında süren esir takası müzakerelere ilişkin değerlendirmeler yapılmıştı ve "gelecek günlerde" esir takası müzakerelerinde bir uzlaşıya varılamazsa, İsrail ordusunun Filistin halkının sığındığı Refah'a kara saldırısı başlatacağı ifade edilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz günlerde Gazze'nin Refah kentine yapılması planlanan saldırı için tarihin belirlendiğini söylemişti fakat bu tarihi kamuoyuyla paylaşmadı.

İsrail hükümeti bir süredir 1,5 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Refah'a yönelik askeri operasyon sinyali veriyordu. Netanyahu, Refah kentine ilişkin kara saldırısının "terörist taburlarının ortadan kaldırılması" için gerekli olduğunu ileri sürmüştü.

Etiketler İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu netanyahu refah kara harekatı savaş gazze orta doğu
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