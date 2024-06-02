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Netanyahu savaşın sona ermesi için şartlarını açıkladı

Netanyahu savaşın sona ermesi için şartlarını açıkladı
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, savaşın sonra ermesi konusunda şartların kendileri için değişmediğini söyledi.

İsrail Başbakanlığından Netanyahu’nun açıklamalarıyla ilgili yapılan paylaşımda, “İsrail'in savaşı sona erdirmek için öne sürdüğü koşullar değişmedi; Hamas'ın askeri ve yönetim kabiliyetlerinin yok edilmesi, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'nin artık İsrail için bir tehdit oluşturmamasının sağlanması. Teklife göre İsrail kalıcı bir ateşkes sağlanmadan önce bu koşulların yerine getirilmesinde ısrar etmeye devam edecek. İsrail'in bu koşullar yerine getirilmeden kalıcı bir ateşkesi kabul edeceği düşüncesi doğru değildir” denildi.

BİDEN, ATEŞKES ÖNERİSİNDE BULUNMUŞTU

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs’ta yeni bir ateşkes önerisi sunmuştu. Katar Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada Hamas ve İsrail’e Biden tarafından sunulan önerinin kabul edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Açıklamada, “Gazze'de ateşkesin sağlanması ve rehineler ile tutukluların serbest bırakılması amacıyla devam eden görüşmelerde arabuluculuk yapan Katar, ABD ve Mısır, Hamas ve İsrail'e, Başkan Biden tarafından 31 Mayıs 2024 tarihinde ana hatlarıyla açıklanan ilkeleri somutlaştıran bir anlaşmayı sonuçlandırmaları çağrısında bulunmaktadır. Bu ilkeler, tüm tarafların taleplerini çoklu çıkarlara hizmet eden ve hem uzun süredir acı çeken Gazze halkına hem de uzun süredir acı çeken rehinelere ve ailelerine acil rahatlama getirecek bir anlaşmada bir araya getirmiştir. Bu anlaşma kalıcı bir ateşkes ve krizin sona erdirilmesi için bir yol haritası sunmaktadır” denilmişti.

DHA

Etiketler İsrail netanyahu savaş
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