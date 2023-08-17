Nijer'e askeri müdahale hazırlığı

Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ülkelerinin Genel Kurmay Başkanları, İhtiyat Kuvvetleri’nin Nijer’e müdahale kararı için bugün ve yarın Gana’da olağanüstü toplantı yapacaklarını açıkladı.

ECOWAS Savunma Genelkurmay Başkanları Komitesi (CCDC), merkezi Nijerya'nın başkenti Abuja'da bulunan ECOWAS İhtiyat Kuvvetleri’nin (ESF) Nijer’deki cunta yönetimine karşı müdahale kararı için bugün ve yarın Gana’da olağanüstü toplantı yapacaklarını açıkladı. Dün yapılan açıklamada “ECOWAS Genel Kurmay Başkanları, İhtiyat Kuvvetleri’nin Nijer Cumhuriyeti’ne konuşlandırılması konusunda Accra'da bir araya gelecek” denildi. Komutanların yapacağı bu toplantı, daha önce 12 Ağustos Cumartesi günü için planlanmış ancak Nijer Cumhuriyeti'nde anayasal düzenin yeniden tesisi için öncelikle diplomatik yolların tüketilmesi amacıyla ertelenmişti.

ECOWAS ülke başkanları tarafından 10 Ağustos’ta yapılan toplantıda, herhangi bir müdahale ihtiyacı karşısında CCDC, Nijer Cumhuriyeti'nde anayasal düzenin yeniden tesisi için ECOWAS İhtiyat Kuvvetleri’ni hazır konuma getirmişti.

DHA