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O ülkede F-16 savaş uçağı düştü

O ülkede F-16 savaş uçağı düştü
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Singapur'da eğitim uçuşu sırasında F-16 savaş uçağı düştü. Uçaktan kendini atlayan pilot kazadan sağ kurtuldu, Savunma Bakanlığı ise F-16 eğitimini geçici olarak durdurdu.

Singapur’daki Tengah Hava Üssü'nden eğitim uçuşu için kalkış yapan F-16 savaş uçağı kısa süre sonra düştü. Pilot, uçaktan kendini fırlatarak kazadan sağ kurtuldu. Kazanın ardından açıklama yapan Singapur Savunma Bakanlığı, F-16 filosunun eğitiminin geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

DETAYLI İNCELEMELER DEVAM EDECEK

Savunma Bakanlığı, askıya alma kararının bir güvenlik önlemi olduğunu ve incelemeler eğitime devam etmenin güvenli olduğunu gösterene kadar yürürlükte kalacağını belirterek, düşen uçağın pilotunun F-16 uçağında 2 bin saatten fazla uçuş yaptığını ve detaylı incelemelerin devam ettiğini belirtti.
Singapur yaklaşık 30 yıldır ABD üretimi F-16'ları kullanıyor ve savaş uçaklarından biri en son Mayıs 2004'te düşmüştü. ABD'nin Arizona eyaletinde bir gece eğitim görevi sırasında düşen uçaktaki 25 yaşındaki pilot hayatını kaybetmişti. 

Etiketler ülke singapur f-16
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