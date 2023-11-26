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O ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

O ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
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Batı Afrika ülkesi Sierre Leone’de bir grup silahlı kişinin askeri kışlaya saldırması sonucunda ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Sierra Leone Enformasyon Bakanlığının açıklamasında, gece saatlerinde kimliği bilinmeyen kişilerin başkent Freetown'da bulunan Wilberforce askeri kışlasına girmeye çalıştığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırganların geri çekilmek zorunda kaldığı ve devlet güçlerinin kontrolü elinde tuttuğu belirtilerek şüphelilerin yakalanması için ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği aktarıldı.

Etiketler ülke sokak sokağa çıkma yasağı
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