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Öğrencilerin taktığı şapkalar sosyal medyada viral oldu

Öğrencilerin taktığı şapkalar sosyal medyada viral oldu
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Filipinler’de Bicol Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde öğrencilerin kopya çekmelerini engellemek için yapılan şapkalar viral oldu.

Filipinler’de Bicol Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden başkalarının kağıtlarına bakmalarını engelleyecek bir şapka takmaları istendi. Birçok öğrenci karton, yumurta kutuları ve diğer geri dönüştürülmüş malzemelerden el yapımı şapka yaparak sınav boyunca bu şapkaları taktı.

Şapka fikrini ortaya çıkaran Profesör Mary Joy Mandane-Ortiz yöntemin etkili ve eğlenceli olduğunu söyledi. Profesör, ilk isteğinin öğrencilerin kağıttan basit bir tasarım yapmaları olduğunu ve öğrencilerin bu fikri alıp 5 dakika içinde etrafta buldukları farklı malzemelerden karmaşık şapkalar yaptığını ifade etti.

Ortiz’in bunları sosyal medya hesabından yayınlamasının ardından kask, karton poşet, yumurta kabı şapkalar sosyal medyada viral oldu.

Kopya çekmeyi önleyen şapkaların, yüzlerce öğrencinin girdiği son ara sınavlar için kullanıldığı ve bu yıl hiçbir öğrencinin kopya çekmediği kaydedildi.

Etiketler sosyal medya şapka
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