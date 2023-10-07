Önce 5,5 sonra 6,2 ve 6,3! 3 büyük deprem o ülkeyi vurdu

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Afganistan'da peş peşe 3 deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremlerin büyüklükleri 5,5 , 6,2 ve 6,3 olarak açıklandı

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi USGS'den yapılan açıklamada, 5,5 ve 6,2 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssünün Herat'ın Zinda Can ilçesi merkezinden sırasıyla 29 ve 35 kilometre uzaklıkta olduğu belirtilerek, sarsıntıların yerin 11,4 ve 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi.

USGS, Afganistan’ın İran ve Türkmenistan sınırına yakın kuzeybatı bölgesinde Zindah Jan’da 6.3 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu.