ABD’den Suriye’ye Kimyasal Saldırı Uyarısı

Bakanlık sözcüsü Morgan Ortagus, “19 Mayıs sabahı Suriye’nin kuzeybatısında düzenlendiği iddia edilen klor gazı saldırısı dahil olmak üzere ne yazık ki Esat rejiminin kimyasal silah kullanımına yeniden başladığına ilişkin işaretler görmeye devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

“Hızlı ve uygun şekilde karşılık veririz”

ABD Dışişleri sözcüsü “Bu olayla ilgili olarak hala bilgi topluyoruz ancak Esat rejiminin kimyasal silah kullanması halinde ABD müttefikleriyle buna hızlı ve uygun bir şekilde karşılık verecektir” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ortagus, sözkonusu saldırının, Suriye’nin İdlib bölgesinde milyonlarca sivili koruyan ateşkesi ihlal eden Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esat’a bağlı güçlerin saldırısının bir parçası olduğunu savundu.

Ortagus “Rejimin Suriye’nin kuzeybatısındaki bölgelere yönelik saldırıları son bulmalı. ABD, ilk kez Başkan Trump’ın 2018 Eylül ayında yaptığı İdlib’in hedef alınacağı bir saldırının bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyecek şekilde gerilimin tırmandırılması olarak değerlendireceğine yönelik uyarısını yinelemektedir” ifadelerini kullandı.

Trump yönetimi 2017 yılı Nisan ayı ve 2018 Nisan ayı olmak üzere Esat rejiminin kimyasal silah kullandığı iddialarının ardından Suriye’ye hava harekatı düzenlemişti. Eylül ayında üst düzey bir ABD’li yetkili Suriye’de rejim karşıtı güçlerin elinde kalan son bölge niteliğindeki İdlib’de rejim güçleri tarafından kimyasal silah hazırlığı yapıldığına ilişkin delil olduğunu söylemişti.

Pentagon sözcülerinden Sean Robertson yaptığı yazılı açıklamada, “Esat rejimi Suriye’de kimyasal silah kullanımını tekrarlamamalı. Esat rejiminin gelecekte bu silahları yeniden kullanması halinde, güçlü ve hızlı bir şekilde karşılık verme konusundaki kararlılığımız konusunda bir şüphe olmasın” ifadelerini kullandı.

“Rusya ve Esat rejimi dezenformasyon kampanyasını sürdürüyor’’

ABD Dışişleri Bakanlığı Rusya’yı ve Esat güçlerini “kimyasal silah saldırılarından başkalarının sorumlu olduğuna yönelik yanlış bir algı yaratmak için dezenformasyon kampanyasını sürdürmekle” suçladı.

Açıklamada “Gerçeklerse açık. Suriye’de meydana gelen ve doğrulanan bütün kimyasal saldırıların neredeyse hepsini Esat rejiminin kendisi düzenledi. Birleşmiş Milletler de tekrar tekrar bu sonuca vardı” denildi.

Reuters haber ajansına konuşan ve ismini vermeyen ABD’li yetkili Suriye hükümetinin çatışmalar yoğunlaştığında kimyasal silah kullanma yoluna gitme geçmişinin olduğunu söyledi. Ancak aynı yetkili son saldırı iddiası için kullanıldıysa da hangi maddenin kullanıldığına ilişkin bir t olmadığını, ABD yönetiminin hala bilgi toplama aşamasında olduğunu belirtti.

ABD’nin açıklamasının ardından Suriye yönetiminden henüz bir tepki gelmedi.

Mart ayında Suriye devlet televizyonu rejimin kontrolunda bulunan Hama’da rejim karşıtı muhalif grupların bir köyü hedef almasının ardından bir hastanede 21 kişinin zehirli gazdan etkilenme belirtileri gösterdiğini iddia etmişti.

Ocak ayında ABD ulusal güvenlik danışmanı John Bolton Suriye hükümetini bir daha kimyasal silah kullanmaması konusunda uyarıda bulunmuştu.

John Bolton yaptığı açıklamada “Suriye rejimi tarafından kimyasal silah kullanılması konusunda ABD’nin duruşunda kesinlikle bir değişiklik yok. Kimyasal silah kullanımına daha önce iki kez yaptığımız gibi çok güçlü bir karşılık verileceği konusundaki duruşumuzda da değişiklik yok” ifadelerini kullanmıştı.

