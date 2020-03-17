''İran'da patlıcan yağmuru'' videosu sahte çıktı !

'İran'da patlıcan yağmuru' şeklinde sosyal medyada yayılan videoyu hazırlayan ve kamu huzurunu bozmak suçlamasıyla gözaltına alınan öğrenciler, televizyona çıkarak özür diledi.

Öğrenciler videoyu bir üniversite projesi için çektiklerini belirterek, özel efektler için yeteneklerini test etmek istediklerini söyledi.

Çektikleri videoyu sadece arkadaşlarıyla paylaştıklarını belirten öğrenciler, "Maalesef, görüntüler yanlış amaçla kullanıldı ve bunun için çok üzgünüz" ifadelerini kullandı. Tahran polisi de videonun yanlışlıkla yayınlandığı bilgisinin doğru olduğu yönünde bir açıklama yaptı.