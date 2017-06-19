Katar resti çekti ! ''Müzakere yok''

Suudi Arabistan'ın başını çektiği dokuz ülkenin 5 Haziran itibariyle diplomatik ve ticari ilişkileri kopardığı Katar, bugün rest çekti. Doha yönetimi, uygulanan boykot kalkana kadar herhangi bir müzakerenin söz konusu olmadığını açıkladı.

Tatbikat için Katar'a giden Türk askerlerinin ilk fotoğrafları, uluslararası ajanslar tarafından servis edildi.

Katar, iki haftasını dolduran tecrite karşı direneceğini resmen duyurdu. Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman el Tani, Arap ülkelerinin Katar'a uyguladığı ekonomik boykot ve seyahat yasağı kalkana dek Katar'ın konuyla ilgili herhangi bir müzakerede bulunmayacağını açıkladı.

Reuters haber ajansına göre el Tani, "Katar'a blokaj kalkana kadar müzakere yok. Müzakerelerin başlaması için boykotu kaldırmak zorundalar" ifadelerini kullandı.



Türk askeri Katar'da

Krizin patlamasıyla Katar'ın yanında yer alan Türkiye, tatbikat için askerlerini bu ülkeye gönderdi.

Ünlü yayın kuruluşu Al Jazeera, Türk askerlerinin Doha'ya ulaştığını bildiriyor. Haber kanalı, askerlerin tankla geçişini gösteren bir videoyu ekrana getirdi. Reuters haber ajansı ise, Türk askerlerinin yer aldığı iki fotoğrafı dünyaya geçti.

Katar Savunma Bakanlığı, ilk tatbikatın Tarık Bin Ziyad askeri üssünde bulunan Katar birliklerine Türk askerlerinin katılımıyla başlayacağını duyurdu.



Tatbikatlar iki ülkenin savunma kapasitelerinin teyit edilmesi amacıyla önceden planlanmış ortak bir anlaşmanın parçası.

Haziran ayının başında Türk hükümeti Katar ile Türk askerinin Körfez'deki askeri birliklerde olmasına ilişkin ayrı bir anlaşmaya varmıştı..

Türkiye Körfez ülkelerinin 5 haziran'da Ktara'a uyguladığı ambargoya karşı Katar'a destek oluyor. Ankara taraflar arasında arabuluculuk yapmayı deneterek krize bir çözüm bulmaya çalışıyor.

İki haftalık süre doldu

Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn'in, 5 Haziran'da Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmasının ardından üç ülke de Katar'daki vatandaşlarını geri çağırmış, ülkelerinde yaşayan Katarlılar'ın ise kendi ülkelerine dönmelerini istemişti.

Her iki tarafa da verilen 14 günlük süre ülkelerin yerel saatiyle gece yarısı doldu.

Bu üç ülkenin vatandaşı olup ülkelerine dönenler ile bu ülkelerde yaşayıp da Katar'a dönenlerin sayısı tam olarak bilinmiyor.

Katar'daki İnsan Hakları Ulusal Komitesi, daha önce yayımladığı raporda, Katar'da bu ülkelerin vatandaşı olan 11 bin 387 kişinin bulunduğunu, bu ülkelerde ise bin 927 Katarlının olduğunu açıklamıştı.

Suudi Arabistan'ın başını çektiği 9 ülke 5 Haziran'dan bu yana Katar'ı tecrit etmiş durumda... Diplomatik ve ticari ilişkilerini kesen 9 Körfez ülkesi ile Katar arasında havayolu ile ulaşım kapalı. Katar'a destek veren ülkeler ise Türkiye ve İran.