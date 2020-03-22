Koronavirüsten ölmüştü... O doktorun fotoğrafı ortaya çıktı

Koronavirüs salgınından en çok etkilen ülkelerin arasında yer alan İran'da tehlike atlatılabilmiş değil. Salgın ülkede her gün onlarca can alırken, vaka sayısı da giderek artıyor.

İran Sağlık Bakanlığı’na göre 17.361 Covid-19 vakası var, hayatını kaybedenlerin sayısı da 1.135’e ulaştı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkesinde her 10 dakikada bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İran'ın salgınla zorlu mücadelesinde en çok sağlık çalışanları yükü omuzluyor. Onlardan biri olan doktor Şirin Ruhani, koronavirüse yakalanmış ancak hastalarla ilgilenmeyi bırakmamıştı. Kahraman doktor iki gün önce hayatını kaybetmişti.

Doktor Şirin Ruhani'nin muhtemelen ölümünden birkaç gün önce çekilen bir fotoğrafı fedakarlığını adeta özetledi.

SON NEFESİNE KADAR HASTALARINI TEDAVİ ETTİ

Hindistanlı gazeteci Zafar Abbas'ın Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafda doktor Şirin, sol elinden takılan serumla, görevinin başında gözüküyor.

Abbas'ın paylaşımı şöyle:

"Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden İranlı Doktor Şirin Rouhani'ye saygılar. Tıbbi personel eksikliği yüzünden Koronavirüs hastlarını son nefesine kadar tedavi etti. Dikkatli bakın, hastalarına bakarken kendisine bile damardan (serum) bağlı. Hatırlanacaksın Şirin! Huzur içinde yat."