O suikastta Mossad şüphesi

ABD’de merkezli New York Times (NYT) gazetesi, Suriye’nin önde gelen nükleer silah ve roket uzmanı Aziz Asbar’a yönelik cumartesi günkü suikastın İsrail istihbaratı tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Asbar’ın aracına Mossad tarafından koyulan bombanın infilak etmesi sonucunda öldüğü aktarıldı. İran’ın ürettiği Fetih-110 isimli balistik füzelere de katkı sağladığı iddia edilen Asbar’ın ölümü hakkında Esad rejimi de dün İsrail’i suçlayan bir açıklamada bulundu. Suriye hükümeti ve İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin de bulunduğu İranlı birçok yetkili ile sürekli irtibat halinde bulunan Asbar’ın Suriye’nin güvenlik sistemlerine ilişkin gizli bilgilere sahip olduğu biliniyor.

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İsrail tarafından 2017’de imha edilen bir yeraltı silah fabrikası yerine Sektör 4 isimli yeni bir merkez kurmak için çalışmalar yürüttüğü belirtilen Asbar, daha önce kendisine yönelik suikast girişimlerinden sağ kurtulmayı başarmıştı. NYT’nin haberine göre, Ortadoğulu bir istihbarat yetkilisi, Asbar’ın ölümünün İsrail’in son 3 sene içinde ‘düşman ülkeye bağlı silah uzmanlarını’ öldürme yönündeki 4’üncü suikastı olduğunu söyledi. Suikastı, olayın hemen ardından El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir-i Şam terör örgütü üstlenmişti. İsrail İstihbarat Bakanı Israel Katz, dün böyle durumlarda yorum yapmadıklarını belirterek ancak Asbar’ın öldürülmesini memnuniyetle karşılayacağını söyledi.