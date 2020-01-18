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  4. 18 Ocak 2020 16:44

PKK'lılar DEAŞ'lı kadınları fuhuş için pazarlıyor !

PKK/YPG'li teröristlerin, El-Hol kampından kaçmalarını sağladıkları çoğu Rusya uyruklu DEAŞ mensubu kadınları para karşılığı fuhuş için pazarladığı belirtildi.

PKK'lılar DEAŞ'lı kadınları fuhuş için pazarlıyor !
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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; birçok defa DEAŞ ile işbirliği yapan terör örgütü PKK/YPG'nin, DEAŞ'lı kadınlarla ilgili gayriahlaki faaliyetler de yürüttüğü ortaya çıktı.

PKK/YPG'li teröristlerin, son olarak çoğu Rusya uyruklu DEAŞ mensubu kadınları para karşılığı fuhuş için pazarladığı bilgisi paylaşıldı. DEAŞ’lı kadınların Haseke yakınlarındaki El-Hol kampından kaçmalarını sağlayan PKK/YPG'li teröristlerin ardından Haseke'nin Kerifati Şarabin köyünde DEAŞ'lı 3 kadını pazarlayıp, karşılığında 8 bin dolar aldıkları öğrenildi. Kadınları pazarlayan teröristlerin, parayı işbirliği yaptıkları terörist grubuyla paylaşmayı reddetmesi üzerine de aralarında kavga çıktığı ve kavgada 7 PKK'lının öldüğü öğrenildi.

DHA

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