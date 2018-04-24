Suç oranları gerçeği ortaya çıkardı !

Japonya'da yıllar içinde artan yaşlı mahkum sayısındaki artışın altından bir dram çıktı.



Dünyada nüfusu en yaşlı ülkeler arasında Japonya başı çekiyor. Ülke nüfusunun yüzde 27.3’ü, 65 yaş ve üzerinde. Nüfusun hızla yaşlanması giderek artan bir sorunken, cezaevlerindeki mahkumlar incelendiğinde başka bir problem daha dikkat çekiyor.

Tokyo’da yapılan araştırmaya göre 1980’den 2015’e kadar olan süreçte, ülkede yalnız yaşayan yaşlı birey sayısı 6 kat artarak 6 milyona ulaştı. Suç oranları incelendiğinde ise yaşlı nüfus arasındaki hüküm giyme oranının hızlı bir şekilde artış gösterdiği görüldü.

Hükümlülerle danışmanlar eşliğinde yapılan görüşmelerde de çarpıcı verilere ulaşıldı. 65 yaş ve üzerinde hüküm giyen kişilerin yüzde 50’sinin hırsızlık suçundan cezaevine girdiği belirlendi. Bu kişiler içinde yaklaşık yüzde 40’lık bir kesimin ise yalnız yaşadığı ve herhangi bir yakını olmadığı ifade edildi.

Aile bağlarından yoksun ve hayatını yalnız sürdürmeye çalışan yaşlıların, hapishanedeki bakım şartlarının yüksek olması ve insanlarla bir arada yaşama imkanı sağlaması nedeniyle bilinçli bir şekilde suça yöneldiği belirtildi.

Bu kapsamda kadınların daha fazla suç işlediğini söyleyen Iwakuni Kadın Hapishanesi müdürü Yumi Muranaka, “Bu insanların kendilerine ait evleri ya da gelirler var. Ancak onlar yalnızlığı sonuna kadar yaşayan ve bundan kurtulmak isteyen insanlar” dedi.

Adı açıklanmayan 80 yaşındaki bir hükümlü ise, “Kocam kalp krizi geçirip hayatını kaybettikten sonra yapayalnız kaldım. İlk kez 6 yıl önce hırsızlık yaptım, çünkü eve gidip yalnız kalmak istemiyordum. Hapishanedeki hayatım daha kolay. Buradaki bakım şartları benim kendime sağlayabildiğimden daha iyi ve yalnız kalmıyorum” ifadelerini kullandı.