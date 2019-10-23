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  4. 23 Ekim 2019 23:41

Suudi Arabistan'da bakanlar görevden alındı

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı İbrahim el-Assaf ve Ulaştırma Bakanı Nebil el-Amudi, Kraliyet kararıyla görevlerinden alındı.

Suudi Arabistan'da bakanlar görevden alındı
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Suudi Arabistan Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Kraliyet kararıyla görevden alındı.

Dışişleri Bakanlığına Faysal bin Ferhan bin Abdullah Al Suud getirilirken, Ulaştırma Bakanlığı görevine de Salih bin Nasır el-Casir atandı.

Faysal bin Ferhan, şubat ayından bu yana Suudi Arabistan'ın Berlin Büyükelçisi olarak görev yaparken, Casir ise Suudi Arabistan Havayolları Genel Müdürü'ydü.

KAŞIKÇI CİNAYETİNİN ARDINDAN GÖREVE GETİRİLMİŞTİ

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinden kısa bir süre sonra Adil el-Cubeyr Dışişleri Bakanlığı görevinden alınmış yerine İbrahim el-Assaf getirilmişti.

AA

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suudi arabistan , dışişleri , ulaştırma bakanlığı
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