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  4. 16 Aralık 2017 13:19

Ürdünlü iş adamı Arabistan'da tutuklandı

Filistin vatandaşlığı da bulunan Ürdünlü iş adamı Sabih al Masri Riyad'a giderken gözaltına alındı.

Ürdünlü iş adamı Arabistan'da tutuklandı
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Filistin vatandaşlığı da bulunan Ürdünlü ünlü iş adamı Sabih al Masri, Riyad'a giderken gözaltına alındı.

Suudi arabistan basınında yer alan haberlere göre, Filistin-Ürdün vatandaşı olan Arap Bankası Başkanı Sabih al Masri, çarşamba günü Riyad'a ziyaretinde yakalandı.

İŞ ADAMI HAVALİMANINDA TUTUKLANDI

Riyad'a iş toplantısı için giden Masri'nin tutuklandıktan sonra iki kişiyi telefonla aradığı belirtildi. Bunlar arasında Masri'nin iş ortakları ve banka yönetimi olduğu gelen bilgiler arasında.

ABD'NİN KUDÜS KARARINI ELEŞTİRMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Arap Bankası Başkanı Sabih al Masri, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararını eleştirmiş ve Ürdün de bu karara en fazla tepki gösteren ülkelerin başında yer almıştı.

SUUDİ ARABİSTAN intikam ALIYOR

Verdiği bu tepkiyle Ürdün, Suudi Arabistan ve BAE tarafından baskı altına alınmıştı.

Ürdün ekonomisi üzerinde büyük etkisi olan Masri'nin neden belirtilmeden tutuklanması Suudi Arabistan'ın Ürdün'ü dizginlemek için yeni bir yönteme başvurduğu ve intikam almak için bu kararı verdiği yorumlarına neden oldu.

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