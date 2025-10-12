  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Pakistan-Afganistan sınırında şiddetli çatışmalar!

Pakistan-Afganistan sınırında şiddetli çatışmalar!

Güncelleme:

Afganistan'ın Pakistan sınırındaki Paktiya vilayetinde iki ülke sınır güçleri arasında çatışma çıktığı bildirildi.

Pakistan-Afganistan sınırında şiddetli çatışmalar meydana geldi. Pakistanlı güvenlik kaynaklarına göre, Afgan Taliban güçlerinin Pakistan sınır karakollarına yönelik nedeni açıklanamayan saldırılar düzenlemesinin ardından Pakistan ordusu güçlü bir şekilde karşılık verdi. Pakistanlı yetkililer, Pakistan ordusunun sınırdaki teyakkuz halindeki birliklerinin saldırı noktalarını etkili şekilde hedef aldığını ve birçok Taliban mevzisine ciddi hasar verildiğini bildirdi. Açıklamada, çok sayıda Afgan karakolunun ve militan gruplarının ağır kayıplar verdiği aktarıldı. Yetkililer, ordusunun çok sayıda Afgan mevzisini hedef aldığını, bunların bir kısmını imha ettiğini ve Taliban ile Afgan birliklerine ağır zayiat verdirdiğini ekledi. Çatışmalar sırasında Taliban savaşçılarının bazı karakolları ve cesetleri geride bırakarak bölgeden kaçtığı iddia edildi.

"Afganistan da tıpkı Hindistan gibi layık olduğu cevabı alacak"

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Afganistan, kan ve ateşten bir oyun oynuyor. Bu oyunun ipleri ise ebedi düşmanımızın ellerinde. Afgan güçlerinin sivil yerleşimlere ateş açması, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir, Afganistan da tıpkı Hindistan gibi layık olduğu cevabı alacak, böylece Pakistan'a kötü niyetle bakmaya bir daha cesaret edemeyecek" ifadelerini kullandı.

Taliban: "Sınır karakollarına ağır silahlı saldırılar düzenlendi"

Taliban yetkililerinden yapılan açıklamalarda da çatışmalar teyit edildi. Taliban askeri kanadından yapılan açıklamada, Pakistan'ın hava saldırılarına misilleme olarak, doğu sınırındaki Taliban güçlerinin çeşitli bölgelerdeki Pakistan sınır karakollarına yönelik ağır silahlı saldırılar düzenlediği ifade edildi.

Afganistan hükümeti, Kabil'deki patlamadan Pakistan'ı sorumlu tutmuştu

Geçtiğimiz Perşembe günü Afganistan'ın başkenti Kabil'de ve ülkenin güneydoğusunda iki ayrı patlama meydana gelmiş, dün ise Taliban yönetimindeki Afganistan Savunma Bakanlığı, saldırılardan Pakistan'ı sorumlu tutarak bu eylemlerin Afganistan'ın egemenliğini ihlal ettiğini iddia etmişti. Pakistan yönetimi ise suçlamaları reddetmiş ve Afgan hükümetine "Pakistan Talibanı" olarak da bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) grubunun militanlarını topraklarında barındırmayı bırakması çağrısında bulunmuştu.

Pakistan-Afganistan gerginliği

İslamabad ve Kabil arasındaki gerginlik, Afgan hükümetinin, Pakistan topraklarında saldırılar düzenleyen terör gruplarına karşı harekete geçmemesi nedeniyle son dönemde tırmandı. Taliban'ın 2021'de Afganistan'da yeniden iktidara gelmesinden bu yana, özellikle Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa ve Belucistan sınır bölgelerinde sınır ötesi terör saldırılarında ciddi bir artış yaşandığı biliniyor.

İHA

text-ad
Etiketler afganistan pakistan hindistan çatışma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
A Milli Takım'dan Bulgaristan'a tarihi fark! A Milli Takım'dan Bulgaristan'a tarihi fark! Bakan Yerlikaya tek tek açıkladı: Trafikte bunu yapanların ehliyetine de aracına da el konulacak Bakan Yerlikaya tek tek açıkladı: Trafikte bunu yapanların ehliyetine de aracına da el konulacak Bunu da gördün Türkiye: PKK'lı terörist Meclis'te kürsüye çıkarıldı! Bunu da gördün Türkiye: PKK'lı terörist Meclis'te kürsüye çıkarıldı! Muğla güne depremle uyandı! Muğla güne depremle uyandı! İlk yurt dışı ziyareti için Türkiye'yi seçen Papa'ya çok özel hediye İlk yurt dışı ziyareti için Türkiye'yi seçen Papa'ya çok özel hediye Milli Takım'da kriz: Kadroya alınmayınca kampı terk etti! Milli Takım'da kriz: Kadroya alınmayınca kampı terk etti! Çay bahçesine gökten kaya yağdı! Korku dolu anlar kamerada Çay bahçesine gökten kaya yağdı! Korku dolu anlar kamerada ''Sana zengin kısmet çıktı'' deyip fuhuş yaptırmışlar! Çok sayıda gözaltı var ''Sana zengin kısmet çıktı'' deyip fuhuş yaptırmışlar! Çok sayıda gözaltı var Konut kiralarından stopaj kesintisi yapılacak mı? Resmi açıklama geldi Konut kiralarından stopaj kesintisi yapılacak mı? Resmi açıklama geldi 3 çocuk annesi kadın, kocası tarafından katledildi! 3 çocuk annesi kadın, kocası tarafından katledildi!
Meteoroloji'den sarı alarm: Kar, sağanak ve fırtına geliyor! Meteoroloji'den sarı alarm: Kar, sağanak ve fırtına geliyor! Osimhen ve Ndidi'nin bulunduğu uçakta korku dolu anlar Osimhen ve Ndidi'nin bulunduğu uçakta korku dolu anlar Çanakkale açıklarında facia: 3 kişi hayatını kaybetti Çanakkale açıklarında facia: 3 kişi hayatını kaybetti A Milli Takım'da sakatlık! Aday kadrodan çıkarıldı A Milli Takım'da sakatlık! Aday kadrodan çıkarıldı ''Erdoğan mı, Yavaş mı?'' anketinde çok konuşulacak sonuç: Aradaki fark 15 puan! ''Erdoğan mı, Yavaş mı?'' anketinde çok konuşulacak sonuç: Aradaki fark 15 puan! Üniversite öğrencisi Rojin'in sır ölümünde soruşturmanın seyrini değiştiren şok rapor! Üniversite öğrencisi Rojin'in sır ölümünde soruşturmanın seyrini değiştiren şok rapor! İstanbul'da tünelde mahsur kalan adamın hikayesi ortaya çıktı! İstanbul'da tünelde mahsur kalan adamın hikayesi ortaya çıktı! Bu yoldan geçenler hiç bitmesin istiyor! Mest eden manzara Bu yoldan geçenler hiç bitmesin istiyor! Mest eden manzara Oscar ödüllü ünlü oyuncu hayatını kaybetti Oscar ödüllü ünlü oyuncu hayatını kaybetti