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Parkta rezalet! Kimseye aldırmadan ilişkiye girdiler

İngiltere'de bir parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye giren çift, tepki çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem oldu.

İngiltere'de yaşayan bir çift, Aylesbury kentinde bulunan insanların oturup eğlendiği çocukların ise oyun oynadığı bir parkta cinsel ilişkiye girdi. Çocuklarını parka getiren bir kadın ise herkesin gözü önünde ilişkiye giren çifti videoya çekti. Diğer aileler de bu duruma tepki gösterdi.

UYARILINCA BİLE UTANMADILAR
Bir süre sonra çifte yaklaşan kadınlardan birisi, "Siz çocuklarımın gözü önünde ilişkiye giriyorsunuz" dedi. Bunun üzerine partneri ile ilişkiye giren erkek sadece "Evet biliyorum" sözleriyle pişkin bir cevap verdi.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLECEK
Sevgilisiyle ilişkiye girdikten sonra elbiselerini giyen kadın, kendilerini çeken anneye yaptıklarının yanlış olduğunu söyledi. Cinsel ilişki anlarının videosunu çeken kadın daha sonra videoyu sosyal medyada paylaştı. Polis ekipleri şimdilerde çiftin kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

Etiketler ingiltere park cinsel ilişki
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