Penisini büyütmek için öyle bir şey yaptı ki... Kendini hastanede buldu!

Spor eğitmenliği yapan bir adam, penisini büyütmek için 3 kilogram ağırlık takınca hastanelik oldu.

Hindistan'da, kişisel spor eğitmenliği yapan 24 yaşındaki bir adam, penisini büyütmek için başvurduğu yöntem sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Mail Online'da yer alan habere göre, Penis kaslarını diğer kaslar gibi geliştirebileceğine inanan adam, 3 kilogram ağırlığındaki döküm plakadaki deliğe soktu. Adam daha sonra, ereksiyon halindeki penisini kullanarak ağırlığı kaldırmaya çalıştı.

Başlangıçta "hafif" olarak tanımlanan ağrı ve şişlik yaşamasına rağmen, heyecandan dolayı bu uyarı işaretlerini görmezden geldi ve egzersizine devam etti. Ancak penisindeki ağrı ve şişliğin şiddetinin arttığı adam, yaptığı egzersizde ısrarcı oldu.

İsmi açıklanmayan adam, penisiyle ağırlık kaldırma egzersini iki saat boyunca yaptıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Doktorların jelle plağı kaydırma girişimi ve şişliği azaltmaya yönelik ilaç tedavisi başarısız oldu. Adamın penisi, döküm plakadan cerrahi müdahale ile çıkarıldı.