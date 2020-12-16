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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Peru’da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. USGS, depremin merkez üssünün Arequipa eyaletine bağlı Quequena’nın 6 km doğusu olduğunu ve depremin 83,2 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.
Yerel sismologlar ise, depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı. Depremde mal ve can kaybı yaşanıp yaşanmadığı konusunda henüz açıklama yapılmadı.
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