  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 16 Aralık 2020 22:50

Peru'da 5.6 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Peru’da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Peru'da 5.6 büyüklüğünde deprem
A+ A-

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Peru’da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. USGS, depremin merkez üssünün Arequipa eyaletine bağlı Quequena’nın 6 km doğusu olduğunu ve depremin 83,2 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.

Yerel sismologlar ise, depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı. Depremde mal ve can kaybı yaşanıp yaşanmadığı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

deprem , peru , peruda deprem
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM